بجوائز أكثر من 700 ألف دولار، انطلاق بطولة مصر الدولية للإسكواش 8 سبتمبر

تنطلق بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2025 خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر، كأول وأكبر بطولة ضمن الفئة الماسية على أجندة الاتحاد الدولي للإسكواش (PSA) للعام الثاني على التوالي حيث تنطلق من O West Sports Club وتعود لمنطقة الأهرامات بالجيزة بعد غياب 3 سنوات.

ويأتي ذلك بعد نسخة العام الماضي التي انتهت بتتويج البطلة المصرية نور الشربيني والبطل المصري مصطفى عسل باللقب.

بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش



وتشهد نسخة هذا العام مشاركة واسعة تضم 152 لاعبًا ولاعبة من 29 دولة (76 لاعبًا و76 لاعبة)، يتنافسون على مجموع جوائز مالية قدره 732 ألف دولار أمريكي يتم توزيعها بالتساوي بين منافسات الرجال والسيدات.



تقام الأدوار التمهيدية للبطولة خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر في نادي O West Sports Club , أحد أكبر أندية غرب القاهرة، بمشاركة 64 لاعبًا ولاعبة يتنافسون على التأهل للمباريات الرئيسية.

وتنطلق منافسات الدور الأول في 12 سبتمبر، تليها مباريات الدورين الثاني والثالث من 13 إلى 15 سبتمبر بين مجمع Sports Club O West والملعب الزجاجي بأهرامات الجيزة، قبل أن تنتقل الأدوار النهائية بالكامل إلى الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة.



تقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار وبشراكة مع مدينة O West التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، وتنظيم شركة iEvents.

وتتوج البطولة بمرحلتها الختامية المميزة مع عودة المباريات النهائية إلى أهرامات الجيزة للمرة الأولى منذ عام 2022، حيث تُقام منافسات ربع النهائي يومي 16 و17 سبتمبر، يعقبها نصف النهائي والنهائي يومي 18 و19 سبتمبر وسط أجواء استثنائية تعكس مكانة البطولة على الساحة الرياضية العالمية.



ومن المتوقع أن تستقطب البطولة نحو 850 متفرجًا في المدرجات وأكثر من 150 ألف متابع عبر المنصات الرقمية حول العالم.

