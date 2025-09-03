المنافسة تشتعل، مباريات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم

تنطلق مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 اليوم الأربعاء وسط منافسات قوية بين المنتخبات من أجل حسم التأهل للمونديال.

مواعيد مباريات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم



- المجموعة السادسة

- سيشيل × الجابون الاربعاء (16:00 مساء)

الخميس 4 سبتمبر

- المجموعة الأولى

- غينيا بيساو × سيراليون (19:00)

- المجموعة الرابعة

- موريشيوس × الرأس الأخضر (19:00)

- أنجولا × ليبيا (19:00)

- الكاميرون × إسواتيني (22:00)

- المجموعة السابعة

- الجزائر × بوتسوانا (22:00)

- المجموعة الثامنة

- سان تومي وبرينسيبي × غينيا الاستوائية (19:00)

- تونس × ليبيريا (22:00)

- المجموعة التاسعة

- تشاد × غانا (16:00)

- مدغشقر × جمهورية أفريقيا الوسطى (19:00)

- مالي × جزر القمر (22:00)

الجمعة 5 سبتمبر

المجموعة الأولى

- جيبوتي × بوركينا فاسو (19:00)

- مصر × إثيوبيا (22:00)

- المجموعة الثانية

- جنوب السودان × الكونغو الديمقراطية (15:00)

- موريتانيا × توجو (22:00)

- السنغال × السودان (22:00)

- المجموعة الثالثة

- ليسوتو × جنوب أفريقيا (19:00)

- بنين × زيمبابوي (19:00)

-المجموعة الخامسة

- الكونغو × تنزانيا (19:00)

- المغرب × النيجر (22:00)

المجموعة السادسة

- كينيا × جامبيا (16:00)

- ساحل العاج × بوروندي (22:00)

- المجموعة السابعة

- الصومال × غينيا (15:00)

- أوغندا × موزمبيق (19:00)

- المجموعة الثامنة

- ناميبيا × ملاوي (16:00)

السبت 6 سبتمبر

- المجموعة الثالثة

- نيجيريا × رواندا (19:00)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.