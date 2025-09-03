ضيوف شرف، 10 منتخبات أفريقية لم تتذوق طعم الفوز في تصفيات المونديال

يواجه العديد من المنتخبات تحدي تحقيق الفوز الأول مع انطلاق مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 اليوم الأربعاء وسط منافسات قوية من أجل حسم التأهل للمونديال.

ضيوف الشرف في تصفيات كأس العالم

وهناك العديد من المنتخبات الأفريقية التي لم تحقق أي فوز في تصفيات كأس العالم، كالآتي:

- سيشيل، خسرت جميع مبارياتها في المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم 2026.

- تشاد، لم تفز بأي مباراة في المجموعة التاسعة.

- جيبوتي، لم تفز بأي مباراة في المجموعة الأولى.

- جنوب السودان، لم يفز بأي مباراة في المجموعة الثانية.

- موريتانيا، لم تفز بأي مباراة في المجموعة الثانية.

- إسواتيني، لم يفز بأي مباراة في المجموعة الرابعة.

- ساو تومي وبرينسيب، لم تفز بأي مباراة في المجموعة الثامنة.

- الصومال، لم تفز بأي مباراة في المجموعة السابعة حتى الآن.

- الكونغو، لم تفز بأي مباراة في المجموعة الخامسة.

- زيمبابوي، لم تفز بأي مباراة في الجولات الستة من التصفيات

مواعيد مباريات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم



- المجموعة السادسة

- سيشيل × الجابون الاربعاء (16:00 مساء)

الخميس 4 سبتمبر

- المجموعة الأولى

- غينيا بيساو × سيراليون (19:00مساء)

- المجموعة الرابعة

- موريشيوس × الرأس الأخضر (19:00مساء)

- أنجولا × ليبيا (19:00مساء)

- الكاميرون × إسواتيني (22:00 مساء)

- المجموعة السابعة

- الجزائر × بوتسوانا (22:00 مساء)

- المجموعة الثامنة

- سان تومي وبرينسيبي × غينيا الاستوائية (19:00 مساء)

- تونس × ليبيريا (22:00 مساء)

- المجموعة التاسعة

- تشاد × غانا (16:00 مساء)

- مدغشقر × جمهورية أفريقيا الوسطى (19:00 مساء )

- مالي × جزر القمر (22:00 مساء)

الجمعة 5 سبتمبر

المجموعة الأولى

- جيبوتي × بوركينا فاسو (19:00 مساء)

- مصر × إثيوبيا (22:00 مساء)

- المجموعة الثانية

- جنوب السودان × الكونغو الديمقراطية (15:00 مساء)

- موريتانيا × توجو (22:00 مساء)

- السنغال × السودان (22:00 مساء)

- المجموعة الثالثة

- ليسوتو × جنوب أفريقيا (19:00 مساء)

- بنين × زيمبابوي (19:00 مساء)

-المجموعة الخامسة

- الكونغو × تنزانيا (19:00 مساء)

- المغرب × النيجر (22:00 مساء)

المجموعة السادسة

- كينيا × جامبيا (16:00 مساء)

- ساحل العاج × بوروندي (22:00 مساء)

- المجموعة السابعة

- الصومال × غينيا (15:00 مساء)

- أوغندا × موزمبيق (19:00 مساء)

- المجموعة الثامنة

- ناميبيا × ملاوي (16:00 مساء)

السبت 6 سبتمبر

- المجموعة الثالثة

- نيجيريا × رواندا (19:00 مساء )

