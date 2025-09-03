الأربعاء 03 سبتمبر 2025
بعثة تونس تصل إلى القاهرة اليوم لمواجهة منتخب مصر الثاني استعدادا لكأس العرب

منتخب مصر الثاني،
منتخب مصر الثاني، فيتو

منتخب مصر الثاني، تصل بعثة منتخب تونس لكرة القدم القاهرة، اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بقطر.

وواصل منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، تدريباته لليوم الثاني على الملعب الفرعي لإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بحضور جميع اللاعبين بقيادة الكابتن حلمي طولان المدير الفني.

الفريق أسامة ربيع يحضر مران منتخب مصر

وحرص الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على حضور مران منتخب مصر الثاني وتحية جميع اللاعبين والجهاز الفني وحثهم على تحقيق الإنجازات مشيدا في الوقت ذاته بإمكانات ملعب هيئة قناة السويس لخدمة جميع المنتخبات الوطنية.

الفريف اسامة ربيع مع حلمي طولان، فيتو
الفريف اسامة ربيع مع حلمي طولان، فيتو

منتخب مصر يستعد لكأس العرب

وشهد المران الثاني لمنتخب مصر الثاني أجواءً من الحماس والجدية، بمشاركة جميع الاعبين في التدريبات قبل مواجهتي تونس الوديتين باستاد هيئة قناة السويس يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

ويستعد الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.

 

مجموعة منتخب مصر في كأس العرب

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

