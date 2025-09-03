بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص باصابات مختلفة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة وقع في منطقة مفارق خيرى بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وفي زمان مدينة القصاصين.

إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "ملاكي 6213 ر س و"، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، في زمام مدينة القصاصين مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع الهيئة العامة للإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وقالت مصادر طبية: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عبد الرحمن محمد لطيف يبلغ من العمر 21 عاما من بوسعيد السلام مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري اشتباه كسر بالترقوة اليسرى، وأحمد مصطفي عطية علي يبلغ من العمر 43 عاما من الشرقية بلبيس مصاب بكدمة شديدة بالظهر كدمة بالكتف الأيسر، وأحمد رجب عبد الله يبلغ من العمر 46 عاما من محافظة الشرقية مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والسيد عبد المنعم عبد الله يبلغ من العمر 62 عاما من محافظة الشرقية مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.