انطلاق تصفيات دولة التلاوة في الإسماعيلية (فيديو وصور)

تصفيات دولة التلاوة
تصفيات دولة التلاوة في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات تصفيات مسابقة دولة التلاوة، والتي  تنظمها وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية.   

 

 

وتقام المسابقة بالمسجد الإسماعيلي المعروف بمسجد "المطافي" في محافظة الإسماعيلية   بمشاركة خمس محافظات بإقليم القناة وسيناء. 

انطلاق فعاليات المسابقة منذ أغسطس الماضي 

 

وكانت قد انطلقت فعاليات تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" في منتصف شهر أغسطس الماضي وذلك بمشاركة أكثر من 14 ألف متقدم للمسابقة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة كتاب الله عز وجل. 
 

حرص وزارة الأوقاف على اكتشاف المواهب في فنون التلاوة والترتيل 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على اكتشاف المواهب في فنون التلاوة والترتيل، واستدامة الريادة المصرية في تلك الفنون التي جعلت الآذان والعقول والقلوب تهفو إلى مدرسة التلاوة المصرية من كل أنحاء الدنيا. 

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على أن المسابقة ليست مجرد اختبار لحسن الحفظ، بل هي منصة لاكتشاف "الجواهر والكنوز" التي أودعها الله في حناجر ذهبية تفيض جمالًا وتبدع في تلاوة القرآن الكريم. 
 

وأضاف: "إننا نريد لهذه المسابقة أن تكون أداة لاكتشاف خامات صوتية جديدة تليق بكتاب الله، وأن نرى نماذج متألقة من أبناء مصر يجمعون بين جمال الصوت وروح الأداء ليكونوا قدوة في ميدان التلاوة وفن خدمة القرآن."  

 

وزير الأوقاف: المقامات الصوتية ليست غاية في ذاتها، وإنما هي علوم خادمة للنص القرآني   

 

وشدد وزير الأوقاف على أن المقامات الصوتية ليست غاية في ذاتها، وإنما هي علوم خادمة للنص القرآني تساعد القارئ على إبراز المعنى الذي أراده الله عز وجل.  

وأوضح أن جمال الصوت إذا اقترن بفهم صحيح للمقامات أضفى على التلاوة أثرًا بالغًا في النفوس، حيث يعبر القارئ بالمقام المناسب عن روح الآية؛ فإذا تلا آيات النعيم أدخل على النفس البهجة والسرور، وإذا تلا آيات الوعيد استشعرت القلوب رهبتها وجلالها.
 

وأشار  إلى أن الغرض من المسابقة هو الإسهام في رفد مدرسة التلاوة المصرية بأصوات جديدة نادرة ومدهشة، تواصل مسيرة العطاء القرآني، وتعيد للأذهان عظمة الأداء المصري الذي طالما أمتع الدنيا بأصواته الخاشعة العذبة.
 

 

