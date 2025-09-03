موعد مباراتي منتخب مصر الثاني أمام تونس والقناة الناقلة

دخل منتخب مصر الثاني، الإثنين الماضي، معسكرًا تدريبيًّا هو الأول للفريق، تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، في بداية استعداداته لبطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر في الأول من ديسمبر المقبل.

معسكر منتخب مصر الثاني، سيتخلله مواجهتان أمام نظيره منتخب تونس، في إطار تحضيرات كل منهما لبطولة كأس العرب.

موعد وديتي منتخب مصر الثاني أمام تونس

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراتيه الوديتين أمام نظيره التونسي الذي يشارك أيضًا في كأس العرب يومي 6 و9 سبتمبر الجاري، على استاد هيئة قناة السويس.

المباراة الأولى أمام تونس ستنطلق الساعة 8 مساء يوم السبت 9 سبتمبر، فيما تقام المباراة الثانية الساعة 9:30 مساء الثلاثاء 9 سبتمبر.

ومن المقرر، أن تنقل شبكة قنوات أون سبورت المباراتين على الهواء مباشرة.

حلمي طولان، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني

وانطلق معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب، أول أمس الإثنين، ويستمر حتى التاسع من الشهر الجاري - موعد نهاية الأجندة الدولية- من أجل إعداد الفريق بالشكل اللائق للبطولة.

وكان طولان أشار في تصريحات سابقة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب يخاطب حاليا عددا من المنتخبات العربية والأفريقية للاتفاق على مباريات ودية خلال أجندتي أكتوبر ونوفمبر من أجل الاستعداد القوي للبطولة.

قائمة منتخب مصر الثاني بمعسكر سبتمبر، فيتو

27 لاعبا في معسكر منتخب مصر الثاني

ضمت قائمة منتخب مصر الثاني لمعسكر سبتمبر التي أعلنها حلمي طولان، 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود الونش - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر - كريم فؤاد - كريم حافظ.

خط الوسط: يحيي زكريا - محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي- غنام محمد - مجدي أفشة - ميدو جابر - عادل ميسي - حسين الشحات - محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي - حسام حسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.