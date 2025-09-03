إصابة 16 شخصًا في حادثي سير منفصلين بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، وقوع حادثي سير منفصلين أسفرا عن إصابة 16 شخصًا بإصابات متفرقة ومتنوعة.

ففي الحادث الأول، انقلبت سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي قبل كارتة بلبيس في اتجاه مدينة بلبيس، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي الحادث الثاني، تعرضت سيارة ربع نقل للانقلاب داخل ترعة على طريق كرديدة–الولجا بمركز منيا القمح، وأسفر ذلك عن إصابة 7 أشخاص، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقعي الحادثين، وتم رفع آثار السيارتين وتسيير الحركة المرورية، فيما جرى تحرير المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

