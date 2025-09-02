الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم صيام يوم المولد
حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف، فيتو

المولد النبوي، تحل علينا كل عام في 12 ربيع الأول 1447 هـ، ذكرى مولد أشرف الخلق وسيدهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين، لتكثر التساؤلات حول حكم صيام هذا اليوم العظيم.

وفي السطور التالية، نتعرف على حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف، الذي أوضحته دار الإفتاء المصرية.

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف؟

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعا صوم يوم المولد النبوي الشريف شكرًا لله تعالى على هذه النعمة الكبرى؛ وهذا النوع من الصيام فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه -». أخرجه مسلم. 

حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف
حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟

ومن جانب آخر، أوضح الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر، أن  الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحتفل بعيد مولده، والدليل على ذلك أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام.

 

وقال خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة": "الرسول كان يحتفل كل أسبوع مولده، وذلك من خلال صيامه يوم الإثنين، وعندما سأله الصحابة عن سبب صيامه ليوم الإثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه".

وعن سبب صيام الرسول يوم الخميس، أكد أن الرسول كان يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله"، موضحا: "النبي رمز لكل حاجة جميلة، وحلوة".

وأوضح: " الرسول هو الذي نزل بالهدايا، والرسول ليس الوحيد الذي احتفل بمولده، ولكن الله احتفل بمولد الرسول قبل مولده"، مستشهدا بقوله تعالى: " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين "، سورة الأعراف الآية 172.

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف المولد النبوي الشريف يوم المولد النبوي الشريف صيام يوم المولد النبوي الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم المولد النبوي

مواد متعلقة

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

غزوات الرسول في شهر ربيع الأول، تعرف عليها

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

الأهلي يستقر علي تشكيل جهازه الفني المؤقت لحين التعاقد مع الأجنبي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads