في بيان رسمي، أبو ريدة يعلق على أزمة شوبير مع الحضري والصقر

أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم دعم الاتحاد للمنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الوطني الأول في مسيرته نحو التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة وتحقيق حلم جماهير الكرة المصرية.



كل الجهات المعنية تدعم المنتخبات الوطنية

أضاف أبو ريدة أن هذا الدعم أمر ثابت وواجب تجاه جميع أبنائنا في كل المنتخبات الوطنية ويشاركنا في ذلك جميع الجهات المعنية والجماهير العاشقة لكرة القدم.



كما أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التزام كافة المنتخبات بسياسة الاتحاد المصري في هذا الخصوص والتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة والتي نعمل بلا كلل من أجل الوصول إليها.

منتخب مصر على أعتاب مرحلة مهمة

وقال المهندس هاني أبو ريدة أن المنتخب الوطني الأول على أعتاب مرحلة مهمة خلال لقاءي إثيوبيا وبوركينا فاسو خلال الأيام المقبلة لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم تستوجب وقوف الجميع خلفه على قلب رجل واحد داعمين ومشجعين، والأمر نفسه يمتد إلى المنتخبات الوطنية الأخرى التي تنتظرها خلال الأيام والأسابيع المقبلة المشاركة في عدد من البطولات المهمة هي كأسي العالم للشباب والناشئين وكأس العرب، وكلنا أمل في أن تنجح جميعها في تحقيق آمالنا وطموحاتنا.



الجميع يجب أن يلتزم بسياسة الاتحاد

ووجه رئيس الاتحاد المصري بضرورة التزام الجميع بسياسة الاتحاد في هذا الشأن وضرورة إضفاء الهدوء على تصرفات كافة المنتسبين إليه، وعدم السماح باستخدام السوشيال ميديا أداةً تتسبب في صرف التركيز الواجب توفيره لعمل المنتخبات في مناخ إيجابي.

جاء البيان بعد الأزمة التى اشتعلت خلال الساعات الماضية بين الإعلامي أحمد شوبير وثنائي منتخب مصر السابقين أحمد حسن وعصام الحضري، بعد التصريحات المتبادلة التي أثارت جدلًا واسعًا في الساعات الماضية.

وكان شوبير انتقد عبر قناة الأهلي ظهور عصام الحضري مع أحمد حسن في مقطع فيديو وصف خلاله الأخير بـ"العميد الأصلي"، وهو ما اعتبره إساءة غير مباشرة لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، متسائلًا عن دور اتحاد الكرة في مواجهة مثل هذه التصرفات.

رد أحمد حسن على أحمد شوبير

ووجه أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق رسالة نارية إلى الإعلامي أحمد شوبير، بسبب انتقاد الأخير له ولزميله الحارس الدولي عصام الحضري.

ونشر الصقر عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” ردًّا ناريًّا على أحمد شوبير جاء مضمونه كالتالي: "الكابتن شوبير طالع يدينا نصيحة على الهواء وردي هيكون هنا على الهواء.. لو حابب تتطوع بنصيحة فأكيد رقم تليفوني معاك وكمان أرقام السادة المحترمين في اتحاد الكرة المصري ولو كانت النصيحة صادقة ولوجه الله أكيد نتقبلها ونشكرك كمان.. لكن طالما الكلام على الهواء فالرد هيكون على شوبير هنا على الهواء".

رسالة أحمد حسن، فيتو

وأضاف: “لمعلوماتك أنا أعمل مديرًا لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية (بتكليف ومتطوعًا دون أجر) في محاولة لرد جزء للمكان الذي صنع اسمي وتاريخي كلاعب أنهى مسيرته بلقب عميد لاعبي العالم أما بالنسبة لقصة هزاري أنا وعصام الحضري في القصة دي فهو أمر معتاد من سنين والجميع يراه ويشاهده ولم نرك يا كابتن يا كبير يوما تنصح أو تعترض ولكن طبعًا كلنا فاهمين دفاعك بقوة واستماتة واعتراضك ليه!!”.

وتابع: "كابتن اهدا شوية ونصيحتي ليك ركز في شغلك انت بس ووفر نصايحك لحاجة تانية علشان الموضوع مش مستحمل فتن وخناقات جديدة وكفاية اللي بنشوفه وبيحصل كل يوم وأنت سيد العارفين".

أحمد شوبير، فيتو

الهجوم دفع الحضري إلى الرد بحدة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، قائلا: عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مذيع الإسقاط والتنمر “والكيمى كيمى كا والكيمى كيمى كو بيقول نصائح، طيب انصح نفسك الأول.. يا رأس الأفعى والفتنة والتعصب".

يذكر أن منتخب مصر يشارك في كأس العرب بمجموعة تضم الأردن والإمارات، إلى جانب الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا في الدور التمهيدي.

