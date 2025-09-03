الأربعاء 03 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

الليلة، عرض الحلقة الأخيرة من حكاية هند

ليلى زاهر، فيتو
ليلى زاهر، فيتو

ينتظر عشاق ومحبو حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو عرض الحلقة الأخيرة من حكاية هند، والتي ستعرض الليلة.

حيث ستعرض حكاية هند الحلقة الأخيرة في تمام الساعة 7:00 مساء على قناة DMC، والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 2 صباحا، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 9 من صباح غدا الخميس.

كما ستعرض حكاية هند الحلقة الأخيرة عبر قناة DMC DRAMA في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 8 صباحا، أما الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة 5 مساء، وستعرض الحلقة في السابعة مساء كذلك عبر منصتي شاهد وWatch It.

أبطال حكاية هند

الحكاية من بطولة الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول ظهور فني لها بعد زواجها من الفنان هشام جمال، ويشاركها البطولة كل من حازم إيهاب، ومؤمن نور، وحنان سليمان، عزوز عادي، ياسمين رحمي، فاطمة محمد، أحمد فهيم، فريدة سالم، هاجر الشرنوبي.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، ويعرض على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It ومنصة شاهد. 

