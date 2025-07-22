الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ليلى زاهر تبدأ تصوير "هند" من حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" (صور)

ليلى زاهر.فيتو
ليلى زاهر.فيتو

بدأ صناع مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" تصوير حكاية جديدة من حكايات المسلسل وهي حكاية "هند" التي تقوم ببطولتها ليلى زاهر، وحازم إيهاب ومن تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد.

 

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويواصل صناع العمل استكمال تصوير باقي حكايات المسلسل الـ 7، تمهيدا لعرضه على قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال أغسطس المقبل.

وكشفت الشركة المنتجة عن الصور الأولى لحكاية "هند"، فيما أكد المنتج كريم أبو ذكري إن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" تجربة درامية جديدة ومختلفة تماما عن كل المشاريع الدرامية التي قدمها سابقا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر إن حكاية "هند" من بطولة ليلى زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، والعمل من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، وإنتاج k Media كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض ضمن حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، على قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم الصيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الأعلامية المتحدة للخدمات شركة المتحدة ياسمين رحمي ليلي زاهر

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة الصور المتداولة لأوائل الثانوية العامة 2025

القائمة تضم أكثر من 33 طالبا، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، اللينك والرابط الرسمي

بعد قليل، وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

يعتمدها الوزير خلال ساعات، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2025

السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین

نتيجة الثانوية العامة 2025، التعليم تحسم موعد الإعلان وتكشف التفاصيل الكاملة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشاهير في المنام وعلاقتها بمساعدة صديق للخروج من أزمة

حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها

قيادات الأزهر يفتتحون المعرض الفني الرابع للمسابقة العالمية للوافدين "مواهب وقدرات"

المزيد
الجريدة الرسمية