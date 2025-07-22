ليلى زاهر تبدأ تصوير "هند" من حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" (صور)

بدأ صناع مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" تصوير حكاية جديدة من حكايات المسلسل وهي حكاية "هند" التي تقوم ببطولتها ليلى زاهر، وحازم إيهاب ومن تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويواصل صناع العمل استكمال تصوير باقي حكايات المسلسل الـ 7، تمهيدا لعرضه على قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال أغسطس المقبل.

وكشفت الشركة المنتجة عن الصور الأولى لحكاية "هند"، فيما أكد المنتج كريم أبو ذكري إن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" تجربة درامية جديدة ومختلفة تماما عن كل المشاريع الدرامية التي قدمها سابقا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر إن حكاية "هند" من بطولة ليلى زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، والعمل من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، وإنتاج k Media كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض ضمن حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، على قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم الصيف.

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