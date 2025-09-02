البوسترات الفردية لـ أبطال مسلسل وتر حساس 2 (صور)

طرحت منصة “يانجو بلاي” البوسترات الفردية لأبطال الجزء الثاني من مسلسل “وتر حساس”، في خطوة زادت من حماس الجمهور لمتابعة العمل المنتظر، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

البوسترات كشفت عن نجوم جدد انضموا للعمل في مقدمتهم غادة عادل وكمال ابو رية ومحمد محمود عبّد العزيز.

ومن المقرر أن يشهد العمل تطورات درامية جديدة، مع استمرار وجود شخصيات رئيسية من الجزء الأول.



أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس الجزء الأول كان من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي، وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

