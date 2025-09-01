سر قسوة يوسف ويسرا، لماذا ظهر الأخ وشقيقته بهذا القدر من الشر في "حكاية هند"؟

في حكاية "هند"، إحدى حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، برزت شخصيتا يسرا (ياسمين رحمي) ويوسف (حازم إيهاب) بحجم الشر والقسوة اللذين اتسمت بهما، حيث قدما نموذجًا للأخ وشقيقته اللذين اجتمعا على أذية الآخرين بلا أي شعور بالذنب، هذا البعد النفسي يثير تساؤلًا جوهريًا: ما السر الكامن وراء قسوتهما؟

ولقد كشفت الفنانة ياسمين رحمي لـ “فيتو” أن شخصية يسرا التي تجسدها، وكذلك شخصية شقيقها يوسف “حازم إيهاب”، تعرضا لظروف صعبة نتيجة خذلان والديهما لهما، حيث يعيش الأب والأم خارج مصر دون أن يوفرا لهما الدعم المادي أو الأمان أو حتى الاهتمام، وأوضحت أن هذا الحرمان دفعهما إلى الاعتقاد بأن من حقهما تعويض ما يفقدانه، حتى ولو كان ذلك على حساب الآخرين، مؤكدة أن يوسف لا يوجد لديه مانع أن يعيش “على قفا واحدة ست” وأن يحصل على أموالها لأنه يرى أن هذا حقه من الدنيا التي لم تمنحه فرصة الحياة في مستوى جيد.

ولأن شقيق يسرا يساعدها ماديًا فهي لا ترى خطأ في استغلاله لـ “هند” (ليلى زاهر)، وكل هذا بسبب ما تعرضا له وهما صغار، وتؤكد ياسمين أن منطق يسرا في ذلك أن “هند هي اللي ساذجة وهي اللي حبته وهي اللي مصدقاه فتشرب بقى”.

وقالت ياسمين أن يسرا تتصرف بطبيعية، فهي لا تعلم أنها شريرة ومنطقها في ذلك أنها تعرضت لكثير من المآسي، وأشارت ياسمين إلى أنه لا يوجد شخص شرير لمجرد الشر، واختتمت حديثها قائلة: “يسرا بالنسبة للناس شريرة وأذت البنت بشكل كبير.. أنا فاهمة منطقها وهي بتعمل كده ليه عشان كده مصدقاها.. بس أنا كياسمين مش متعاطفة مع اللي هي بتعمله مستحيل يعني”.

أبطال حكاية هند

الحكاية من بطولة الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول ظهور فني لها بعد زواجها من الفنان هشام جمال، ويشاركها البطولة كل من حازم إيهاب، ومؤمن نور، وحنان سليمان، عزوز عادي، ياسمين رحمي، فاطمة محمد، أحمد فهيم، فريدة سالم، هاجر الشرنوبي.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، ويعرض على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It ومنصة شاهد.

