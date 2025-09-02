مسلسل أزمة ثقة الحلقة 7، مريم تعترف للضابط بقتلها لـ أسامة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل أزمة ثقة تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث بدأت باعتراف إيمان لشقيقتها علا بأن عليهما معرفة المزيد عن رمزي، قبل أن تكتشفا معًا أن رمزي تزوج من إيمان، بينما أسامة تزوج من علا، فقط من أجل استغلالهما والاستيلاء على أموالهما.

ورغم الصدمة، تقرر الشقيقتان عدم إظهار أي رد فعل أمام رمزي، أما علا فتدخل في نوبة غضب بعد أن علمت أن رمزي أخبر مريم أن تقول أسامة حاول الاعتداء عليها.

وفي الوقت نفسه، تزداد شكوك نهى في كل من حولها، حتى لبنى، وتفشل في العثور على عقد زواجها من أسامة، فتذهب إلى رمزي وتتهمه بالتعاون مع أسامة للاستيلاء على الأموال وإقصائها، لكن رمزي يحاول تهدئتها مؤكدًا أنه لا يريد لها أو لجنينها أي أذى.

لاحقًا، يصارح رمزي علا بضرورة أن تصبح حاملًا سريعًا، ويحاول إقناعها أن حل إلصاق التهمة بمريم مثالي نظرا لطبيعة مرضها، بينما تتوجه نهى إلى ضابط الشرطة وتروي له شكوكها في أسامة وعائلته.

يستجوب الضابط مريم، التي تعترف إحدى شخصياتها أنها قتلت أسامة بسبب محاولاته الاعتداء عليها، غير أن الطبيب يرفض أقوالها معتبرًا أنها مجرد أعراض لاضطراب شخصيتها، وتختتم الحلقة باستجواب الضابط لكل من علا ورمزي بعدما زادت شكوكه في الأمر.

أحداث مسلسل أزمة ثقة الحلقة 6

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل أزمة ثقة تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث دخلت العلاقات بين الأبطال في أزمات معقدة مع استمرار محاولات طمس حقيقة مقتل أسامة.

بدأت الأحداث مع إيمان التي وبخت شقيقتها علا بسبب علاقتها بزوجها رمزي، لكن علا بررت أن ما يحدث مجرد محاولة لمداراة الوضع.

وعند عودة إيمان للمنزل تجد رمزي بانتظارها، فتدخل معه في مشادة حادة تنتهي بطلاقها، لاحقًا، يذهب رمزي إلى الشركة ليجد مواجهة جديدة مع علا التي توبخه وتؤكد أن ما فعله لا يخدم المصلحة العامة للوضع الذي يعيشونه.

في المقابل، يحاول ضابط الشرطة الوصول لمعلومات من طبيب مريم عن أسامة وعما إذا كان قد تعرض لمرين لكنه يرفض الإفصاح، بينما يحاول الطبيب نفسه التحدث مع مريم لكنها لا تمنحه أي تفاصيل.

يقترح رمزي على علا إلصاق تهمة قتل أسامة بمريم باعتبارها مريضة نفسية، إلا أن علا ترفض الفكرة، في الوقت نفسه، تقرر نهى، بعد نصيحة لبنى، الحصول على نسخة من عقد زواج أسامة من المحامي، فيما تكشف لبنى لنهى سر سوء علاقتها بشقيقها.

الأحداث تزداد تعقيدًا عندما تواجه إيمان شقيقتها وزوجها السابق، وتتهمهما بوجود علاقة قديمة بينهما، فيعترف رمزي بحبه السابق لعلا، ما يثير غضب إيمان.

ورغم تحذيرات ايمان لعلا من غدر رمزي، تؤكد الأخيرة أنها مضطرة للاستمرار معه تحت ضغط الظروف، وتنتهي الحلقة بمحاولة رمزي إقناع مريم بأن تدعي تعرضها للاعتداء من قبل أسامة.

مواعيد عرض مسلسل أزمة ثقة

وحقق مسلسل أزمة ثقة نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه، حيث نجح في تخطي كثير من الأعمال ليحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة على منصة “واتش إت”.

ويعرض مسلسل أزمة ثقة عبر شاشة “أون”، “أون دراما” من الأحد إلى الخميس، حيث يذاع على قناة “أون” في السابعة والنصف مساءً، مع إعادته مرتين الأولى في الثانية صباحًا، والثانية في الثانية عشرة ظهرًا من اليوم التالي.

أما على شاشة “أون دراما”، فيعرض المسلسل في العاشرة مساءً، ويعاد في العاشرة صباحًا، ثم يعرض مجددًا في الخامسة عصرًا، ‫وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة “واتش إت” الرقمية من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل أزمة ثقة

ينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، محمد العمروسي، وعبير منير.

قصة مسلسل أزمة ثقة

وتدور أحداث المسلسل في أجواء من التشويق والإثارة، حول جريمة قتل يتورط فيها عدد من الأبطال، ليجدوا أنفسهم في مواجهة تبعاتها ومحاولات الهروب منها، ومع تصاعد الأحداث ينشأ صراع عائلي محتدم تدفعه الخلافات على المال بين الأشقاء، لتنعكس تلك الصراعات في فقدان الثقة داخل العائلة الواحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.