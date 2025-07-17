الخميس 17 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

فركش تصوير حكاية "فلاش باك" من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو (صور)

أبطال المسلسل.فيتو
أبطال المسلسل.فيتو

انتهى صناع وأبطال حكاية "فلاش باك" من تصوير أحداثها، لتكون أول حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" جاهزة للعرض في أغسطس المقبل.

تفاصيل حكاية فلاش باك

وتدور الأحداث في إطار تشويقي مليء بالغموض، حول "زياد الكردي" محقق جنائي ويقدمه أحمد خالد صالح، وعلاقته بزوجته "مريم" رسامة وراقية استعراضية وتقدمها مريم الجندي، مع ظهور خاص للنجم خالد أنور كضيف شرف في بعض الحلقات.

واحتفل صناع حكاية "فلاش باك" بنهاية التصوير، والتقطوا الصور التذكارية صباح اليوم فور الانتهاء من تصوير آخر مشهد.

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

تُعرض ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات، ويُعرض خلال موسم الصيف.

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أحمد خالد صالح المتحدة للخدمات الأعلامية المتحدة للخدمات حكاية فلاش باك كريم ابو ذكري مريم الجندي موسم الصيف

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