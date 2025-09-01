الإثنين 01 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

حكاية هند الحلقة 3، عودة يوسف من دبي ومواجهة مرتقبة بينه وبين ليلى زاهر

أبطال حكاية هند،
أبطال حكاية هند، فيتو

شهدت أحداث حكاية هند الحلقة 3 اجتماع أسرة هند في المستشفى لتطمئن على هند الغائبة عن الوعي، والكل يبكي على حالها بعد دخولها في غيبوبة بعد حادث السير الذي تعرضت له.

وفي مشاهد فلاش باك تعود الأحداث إلى ليلة حنة هند، حيث وضع يوسف خطيبته هند أمام خيار صعب: "إما الزواج أو عملها"، وبعد نقاش، استسلمت هند لطلبه وقررت ترك عملها، خاصة أن يوسف قد كشف عن عقدته النفسية الناتجة عن شعوره بالإهمال من والدته بسبب انشغالها بعملها.

وبعد الزواج، يسيطر يوسف أكثر على حياة هند، حيث كان يتابع بنفسه حبوب منع الحمل التي اشتراها لها ليتأكد من التزامها بها، لأنه لا يرغب في الإنجاب لكن هند لم تتخذ موقفًا ضده حفاظًا على علاقتها به.

ومن دبي، يتواصل يوسف بشقيقته يسرا (ياسمين رحمي) ليطمئن، فتخبره أن وضع هند صعب للغاية وأنها تخشى من رد فعل عائلتها ضده، لكنه وبالرغم من هذه الأوضاع يقرر الخروج للسهر.

أما في المستشفى، تظل خالة هند بجوارها ليلًا، وتعيش آية لحظات مؤثرة بينما تتصفح صورها مع هند في الطفولة، وتبكي، ويحاول زوجها عمر (عزوز عادل) مواساتها قائلًا إن هند قوية وستجتاز هذه المحنة.

وبشكل مفاجئ، يقرر يوسف العودة إلى مصر سرًا ويخبر شقيقته يسرا فقط، وفي هذه الأثناء تبدأ هند في التعافي، ويقرر الطبيب السماح بخروجها من المستشفى، لكنه ينبه عائلتها بأن أزمتها نفسية بالدرجة الأولى وليست جسدية.

تمر أربعة أشهر، ويعود يوسف ليستقر في مصر، حيث يشتري فيلا ويخبر شقيقته أنه تزوج وقرر أن يطلق زوجته الجديدة وحصل على العيادة والفيلا منها، وتحذره يسرا من عائلة هند إذا علموا بأمر عودته، لكنه لا يبالي. 

وفي المقابل، تعود هند إلى منزلها مع عائلتها، وتطلب منها خالتها أن تحاول تجاوز الماضي وتعدها بأن حسام شقيقها سيظل بجانبها لاستعادة حقوقها.

ويزور يوسف عيادته الكبيرة التي كانت قد أسستها هند له بمدخراتها، فيسترجع ذكريات الماضي، ويتذكر اليوم الذي فاجأته فيه بافتتاح العيادة كهدية لها، وفي الحاضر، تستقبله المساعدة وتخبره أنها رتبت كل التفاصيل بعد إعادة فتح العيادة.

في منزلها، تغرق هند في البكاء بينما تستعيد ذكرياتها مع يوسف، خصوصًا عندما تذكرت كيف تخلت عن أهلها وباتت بعيدة عنهم بسببه، كما تذكرت الموقف العنيف مع حسام عندما علم أنها سحبت كل أموالها من البنك لتمويل العيادة، حيث انفجر غاضبًا عليها لكنها رفضت تدخله وأكدت أن المال يخصها، بل ورفضت أيضًا اقتراحه بأن تحصل على نصف الإيرادات.

في لحظة حاسمة، تفتح هند هاتفها لتكتشف من رسالة أن يوسف عاد إلى مصر، تقرر فجأة النزول من المنزل رغم اعتراض العائلة، وتتوجه هند إلى عيادة يوسف وترصده من بعيد، ثم تتبعه بسيارتها حتى يصل إلى فيلته، تقف أمامها مترددة تبكي، لكنها في النهاية تقرر الانصراف دون مواجهته، وفي الوقت نفسه، تجلس عائلتها مترقبة في المنزل بقلق شديد لغيابها حتى عودتها.

في غرفتها، تفاجئها آية لتسألها عن مكانها، فتعترف هند أنها رأت يوسف بالفعل لكنه لم يلمحها ولم تملك الشجاعة لمواجهته، تنهار بالبكاء وتتساءل لماذا فعل بها ذلك؟ فتحاول آية مواساتها وتؤكد لها أنها كانت أفضل زوجة له، وتطلب منها أن تكف عن لوم نفسها.

وفي اليوم التالي، لا تتمالك هند نفسها وتذهب مرة أخرى إلى فيلا يوسف، تنتظر خروجه وتتبعه حتى عيادته، وتقضي ساعات طويلة مترقبة أمام الباب حتى حلول المساء، قبل أن تتخذ قرارها الحاسم وتدخل العيادة، وهناك يتفاجأ يوسف بوجودها في مشهد صادم. 

أبطال حكاية هند

الحكاية من بطولة الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول ظهور فني لها بعد زواجها من الفنان هشام جمال، ويشاركها البطولة كل من حازم إيهاب، ومؤمن نور، وحنان سليمان، عزوز عادي، ياسمين رحمي، فاطمة محمد، أحمد فهيم، فريدة سالم، هاجر الشرنوبي.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، ويعرض على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It ومنصة شاهد. 

