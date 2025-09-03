لحظة اشتعال النيران في محيط مقر إقامة نتنياهو بالقدس (فيديو)

مقر نتنياهو بالقدس، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف لحظة اشتعال النيران في عدد من المركبات بمحيط مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس، صباح اليوم الأربعاء، حيث قام المحتجون الإسرائيليون بإشعال النار مطالبين بعقد صفقة تبادل ووقف الحرب.

متظاهرون يشعلون النيران بالقرب من مقر نتنياهو

ويظهر المقطع النيران المشتعلة بالسيارات، بمحيط مقر إقامة نتنياهو في القدس، ومحاولة شرطة الاحتلال إطفاء الحريق، حتى لا يمتد لمقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال، التي توصف بـ "المتطرفة"

الجدير بالذكر أنه اندلعت مظاهرات قوية من عدد من المحتجين في الداخل الإسرائيلي، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة لوقف الحرب على قطاع غزة، وعودة المحتجزين، اليوم الأربعاء، وشهدت مناطق متفرقة في القدس مظاهرات كبيرة، ضمن ما يسمى بـ"يوم التعطيل"، وقام البعض بإشعال النيران في عدة سيارات بالقرب من منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.



وذكرت إحدى المتظاهرات عبر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان": "أنه يجب أن نقوم بفعل متطرف ليتم تذكيرهم (باتخاذ إجراء). لا يمكن لإسرائيل أن تتخلى عن مواطنيها.. نحن نريد أن ينتبهوا لوجودنا".

المتظاهرون يحرقون السيارات بالقرب من مقر نتنياهو

وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن المتظاهرين أحرقوا عددًا من السيارات والإطارات، بالقرب من منزل نتنياهو في القدس، قائلين إن: "النار ألحقت أضرارًا بالعديد من السيارات في أحياء (رحافيا وجفعات رام)، وذلك في بيان لشرطة الاحتلال نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

اشتعال النيران بالقرب من مقر نتنياهو، فيتو

وأشارت شرطة الاحتلال في بيانها إلى أنه: "تم إجلاء العديد من السكان من مبان مجاورة، لكن لم يصب أحد بأذى".

كما تجمع العشرات من المتظاهرين، بينهم أعضاء مجموعة "إخوة في السلاح"، أمام منزل وزير الاحتلال للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، واتهموه بالفشل في ضمان إطلاق سراح أي محتجز، منذ توليه الدور كمفاوض الاحتلال الرئيسي في قضية الأسرى.

وأطلق المتظاهرون على حكومة الاحتلال بأنها حكومة فاشلة، ووصفوا الوضع في الداخل الإسرائيلي بالـ "الفشل الكامل"، متهمين حكومة نتنياهو بالاستسلام للجناح اليميني المتطرف (بن غفير وسموتريتس"، وأن ما يحدث هو" تخريب"، وتبنوا مقترحا لوقف إطلاق النار والصفقة التي قبلت بها حماس، قبل أسابيع، ولم يرد الاحتلال عليها، برغم تأكيد الوسطاء أن المقترح يشبه الخطة التي قبلها الاحتلال في السابق.

