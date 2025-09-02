الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
خارج الحدود

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يبلغ الوسطاء باحتمالية العودة لمقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار

ديرمر، فيتو
ديرمر، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر مطلع، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أبلغ الوسطاء بأن إسرائيل لا تستبعد العودة إلى مقترح االمبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، كخيار مطروح على طاولة المفاوضات.

صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة

مقترح ويتكوف ارتبط بمباحثات سابقة حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وإعادة طرحه قد يعكس محاولة إسرائيلية لإيجاد مخرج تفاوضي وسط الضغوط الدولية والداخلية.

الجيش الإسرائيلي يشكك فى جدوى الهجوم على غزة

 

ورجحت تقديرات رسمية لـجيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية احتلال مدينة غزة قد تستغرق نحو عام كامل، وتؤدي إلى مقتل ما يقارب 100 جندي، حسبما نقلت القناة 13 العبرية.


وحذر جيش الاحتلال من أن احتلال مدينة غزة سيعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر ولن تحقق حسما عسكريا ضد حركة حماس، إلا في حال احتلال القطاع بأكمله وفرض نظام عسكري شامل.

نتنياهو: كسرنا محور إيران وقضينا على حكم بشار وبدأنا مرحلة الحسم في غزة

الأمم المتحدة: 76 ألف فلسطيني نزحوا نحو ساحل غزة والوضع الإنساني يتدهور

 

