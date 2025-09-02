الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
هآرتس: نتنياهو عقد اجتماع الكابينت في ملجأ محصن رغم عدم توصية الشاباك

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصر على نقل جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، التي عُقدت أول أمس، إلى ملجأ محصن وسري.

 

موقف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

بحسب التقرير، فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لم يعتبر أن هناك ضرورة أمنية ملحّة لعقد الجلسة في هذا الموقع، إلا أن نتنياهو أصر على قراره.

 

قلق مفرط في إسرائيل

يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس حالة قلق مفرط أو رسالة سياسية داخلية، خصوصًا في ظل تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة الإسرائيلية في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية.

 

رئيس أركان الاحتلال: لا مقترحات دون إخضاع العدو

وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تصعيد وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وأكد أن الجيش "لا يعرض أي مقترح لا يتضمن إخضاع العدو بشكل كامل"، في إشارة إلى استمرار النهج العسكري دون أي تنازلات سياسية أو ميدانية.

