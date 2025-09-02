الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
نتنياهو: كسرنا محور إيران وقضينا على حكم بشار وبدأنا مرحلة الحسم في غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل دخلت ما وصفه بـ مرحلة الحسم في عملياتها العسكرية، مؤكدًا أن "ما بدأ في غزة يجب أن ينتهي في غزة".

حرب "شرعية" وفق الرواية الإسرائيلية

وأدعى نتنياهو، أن إسرائيل تخوض ما وصفها بـ"حرب شرعية"، متعهدًا بعدم نسيان ما وقع في السابع من أكتوبر -طوفان الأقصى-، معتبرًا أن ذلك اليوم شكّل منعطفًا استراتيجيًا في المواجهة.

استهداف المحور الإيراني

وقال رئيس وزراء الاحتلال، أن الجيش الإسرائيلي "كسر المحور الإيراني" عبر عملياته في غزة ولبنان، مضيفًا أن إسرائيل "قضت على نظام بشار الأسد في سوريا" ضمن ما وصفه بإنجازات المعركة الإقليمية.

وأشاد نتنياهو بجنود الجيش الإسرائيلي، قائلًا إنهم "منحونا القوة"، وتابع زاعما: "أثق بهم، وسننتصر في نهاية المطاف".

رئيس أركان جيش الاحتلال: سنوسع ونعمق عملياتنا في قطاع غزة

بريطانيا تدعو لمقاضاة المسؤولين عن الهجمات على صحفيي غزة


 

