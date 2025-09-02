نتنياهو: كسرنا محور إيران وقضينا على حكم بشار وبدأنا مرحلة الحسم في غزة

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل دخلت ما وصفه بـ مرحلة الحسم في عملياتها العسكرية، مؤكدًا أن "ما بدأ في غزة يجب أن ينتهي في غزة".

حرب "شرعية" وفق الرواية الإسرائيلية

وأدعى نتنياهو، أن إسرائيل تخوض ما وصفها بـ"حرب شرعية"، متعهدًا بعدم نسيان ما وقع في السابع من أكتوبر -طوفان الأقصى-، معتبرًا أن ذلك اليوم شكّل منعطفًا استراتيجيًا في المواجهة.

استهداف المحور الإيراني

وقال رئيس وزراء الاحتلال، أن الجيش الإسرائيلي "كسر المحور الإيراني" عبر عملياته في غزة ولبنان، مضيفًا أن إسرائيل "قضت على نظام بشار الأسد في سوريا" ضمن ما وصفه بإنجازات المعركة الإقليمية.

وأشاد نتنياهو بجنود الجيش الإسرائيلي، قائلًا إنهم "منحونا القوة"، وتابع زاعما: "أثق بهم، وسننتصر في نهاية المطاف".





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.