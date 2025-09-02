الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
سي إن إن: مواجهة بين نتنياهو وزامير وتوتر حاد بين القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، أن حدة التوتر بين القيادتين العسكرية والسياسية في الاحتلال تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي.

مواجهة مباشرة بين زامير ونتنياهو

وبحسب المصادر، فإن  رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، آيال زامير، واجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مباشر في اجتماع عقد مؤخرًا، وذلك على خلفية خطط توسيع الحرب في غزة.

تحفظات من جيش الاحتلال على خيارات حكومة نتنياهو 

وتشير التقارير، إلى أن المؤسسة العسكرية تبدي تحفظات على بعض خيارات حكومة نتنياهو، محذرة من تداعيات ميدانية وسياسية قد تزيد من تعقيد المشهد.
هذا الخلاف يعكس اتساع الفجوة بين الأهداف السياسية لـ نتنياهو والاعتبارات العسكرية على الأرض.

وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تصعيد وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وتابع، أن الجيش "لا يعرض أي مقترح لا يتضمن إخضاع العدو بشكل كامل"، في إشارة إلى استمرار النهج العسكري دون أي تنازلات سياسية أو ميدانية.

نتنياهو: كسرنا محور إيران وقضينا على حكم بشار وبدأنا مرحلة الحسم في غزة

الأمم المتحدة: 76 ألف فلسطيني نزحوا نحو ساحل غزة والوضع الإنساني يتدهور

 

