خارج الحدود

الأمم المتحدة: 76 ألف فلسطيني نزحوا نحو ساحل غزة والوضع الإنساني يتدهور

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأوضاع في قطاع غزة تشهد تصاعدًا خطيرًا للأزمة الإنسانية مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

نزوح فلسطيني واسع النطاق

وأوضح أن أكثر من 76 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح نحو ساحل غزة خلال الأيام الأخيرة، في ظل تواصل الغارات والتصعيد العسكري.

تحذير من تفاقم المأساة في غزة

وحذر المتحدث الأممي من أن العمليات الجارية في مدينة غزة ستؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى والمزيد من موجات النزوح، ما يزيد معاناة السكان المدنيين.

الحاجة إلى وقف إطلاق النار

وشدد على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لتمكين الأمم المتحدة وشركائها من تقديم استجابة إنسانية عاجلة لمواجهة خطر المجاعة في غزة.

معوقات إيصال المساعدات في غزة

وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الإسرائيلية في ميناء أسدود ما زالت تشكل عائقًا أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يفاقم من خطورة الوضع.

