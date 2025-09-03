الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الأرجنتيني خورخي سامباولي مديرا فنيا لـ أتلتيكو مينيرو

خورخي سامباولي
خورخي سامباولي

أعلن نادي أتلتيكو مينيرو بطل الدوري البرازيلي تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكتب أتلتيكو مينيرو على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “يعود سامباولي لتدريب الفريق مرة ثانية، وقّع المدرب البالغ 65 عاما والذي يمتلك سجلا حافلا بالنجاحات عقدا يمتد حتى نهاية عام 2027”.
ويخلف سامباولي الذي سبق له تدريب منتخبي تشيلي والأرجنتين، المدرب البرازيلي كوكا المقال الجمعة الماضي بسبب تراجع النتائج.

يُذكر أن الأرجنتيني قاد أتلتيكو مينيرو بين مارس 2020 فبراير 2021 قبل خوض تجربة مع مارسيليا الفرنسي ولاحقا مع مواطنه رين حيث بقي في منصبه لمدة شهرين ونصف فقط قبل إقالته في يناير.

