كأس الإنتركونتيننتال، موعد وصول أوكلاند سيتي النيوزيلندي لمواجهة بيراميدز

تحدد موعد وصول فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى مصر لمواجهة فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا في كأس الإنتركونتيننتال.

موعد وصول أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى مصر

ومن المقرر وصول بعثة نادي أوكلاند سيتي إلى القاهرة يوم ١٢ سبتمبر الجاري، حيث ستقيم بأحد فنادق التجمع الخامس، وسيخوض الفريق تدريبا واحدا فقط على استاد الدفاع الجوي في السابعة من مساء يوم ١٣ سبتمبر، قبل المواجهة الهامة.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس الإنتركونتيننتال

يلتقي فريق بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال في التاسعة مساء يوم 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

راحة للاعبي بيراميدز

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف الدولي وبعد الفوز على الأهلي في الدوري.

موعد عودة بيراميدز للتدريبات



ومن المقرر أن يعود بيراميدز بطل قارة أفريقيا لاستئناف تدريباته بداية من يوم 5 سبتمبر استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز بطل أفريقيا

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز الغير مسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

طريق بيراميدز كأس الإنتركونتيننتال

وجاء طريق، نادي بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال، على النحو التالي:

*يوم الأحد 14 سبتمبر.. نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

*يوم الخميس 23 سبتمبر.. نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة.

* تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر.. نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد).

*يوم السبت 13 ديسمبر.. الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

*الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة لتحديد البطل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.