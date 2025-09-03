الأربعاء 03 سبتمبر 2025
رياضة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

مباراة الزمالك والمصري، يستعد فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي لمواجهتهما المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة  الزمالك والمصري

وتذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

 

3 أيام راحة سلبية للاعبي المصري

وقرر نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ثلاثة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الخميس المقبل استعدادًا لمباراته بالجولة السادسة  من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك.

وخسر الزمالك من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويحتل وصافة الدوري بعشر نقاط.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية 

وكان المصري خاض مساء الأحد مباراته بالجولة الخامسة من  الدوري الممتاز والتي جمعته بنظيره فريق كهرباء الإسماعيلية، وهي المباراة التي انتهت بفوز النسور الخضر برباعية نظيفة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة الحادية عشر في صدارة جدول الترتيب.
وشهدت المباراة حصول عبد الرحيم دغموم نجم المصري على جائزة أفضل لاعب، وذلك للمباراة الثالثة خلال الأسابيع الخمس الماضية.

