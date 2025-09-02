يستعد فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية لمواجهته المرتقبة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس الإنتركونتيننتال

ويلتقي فريق بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال والمقرر لها في التاسعة مساء يوم 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

مباراة الأهلي وبيراميدز



وحقق بيراميدز فوزا مهما على الأهلي بهدفين دون مقابل في خامس جولات الدوري المصري الممتاز على استاد السلام.

راحة للاعبي بيراميدز

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف الدولي وبعد الفوز على الأهلي في الدوري.

موعد عودة بيراميدز للتدريبات



ومن المقرر أن يستأنف بيراميدز بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا تدريباته بداية من يوم 5 سبتمبر الجاري استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال والمقرر لها يوم 14 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز بطل أفريقيا

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز غير المسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

طريق بيراميدز كأس الإنتركونتيننتال

وجاءت مباريات نادي بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال، على النحو التالي:

*يوم الأحد 14 سبتمبر.. نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

*يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة.

* تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر.. نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد).

*يوم السبت 13 ديسمبر.. الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

*الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة لتحديد البطل.

