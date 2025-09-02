الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الزمالك يكشف موقف المهدي سليمان ومصيره مع النادي

المهدي سليمان
المهدي سليمان

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ما تردد بشأن طلب الحارس المهدي سليمان الرحيل عن الفريق بسبب عدم مشاركته. وأكد المصدر أن الحارس لم يطلب الرحيل كما أشيع، ويتمسك بالاستمرار مع الفريق، مشددًا على أن الجهاز الفني يُقدر جميع اللاعبين، واختيار التشكيل يخضع لوجهة النظر الفنية فقط وليس لأي اعتبارات أخرى.
 

تصريحات فيريرا 

وجه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة لفريق وادي دجلة بعد الفوز في مباراة الفريقين  في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" المنافس حقق فوزًا مستحقًا، وعندما تقدم الزمالك كان لدى المنافس إيمان بتحقيق المكسب واستطاع تحقيق الفوز".

وواصل المدير الفني:" لا أتفق مع مقولة أننا نلعب 15 دقيقة ونسجل خلالها ثم لا نظهر بعد ذلك في الشق الهجومي، وإذا لعبنا 15 دقيقة فقط، فلن تكون نسبة استحواذ الفريق على الكرة 71% ولن نسدد 21 تسديدة على المرمى، وجاهز لكل الأسئلة ولكن الحقائق لا تتغير".

