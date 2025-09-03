حبس المتهمين بإدارة مصنع للمواد المخدرة بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية في توجيه ضربة قوية لتجار المواد المخدرة.

تمكنت مأمورية مشتركة من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المواد المخدرة بدائرة مركز فايد.

ضبط شخصان لهما معلومات جنائية

وأسفرت الحملة عن ضبط شخصين لهما معلومات جنائية من الإسماعيلية، عُثر بحوزتهما على بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى أدوات ومستلزمات تستخدم في عملية تصنيع المواد المخدرة.

كما تم ضبط كميات من المواد المخدرة الجاهزة للترويج، وأخرى تحت التصنيع، فضلًا عن ضبط سيارة كانا يستخدمانها في نقل المواد المخدرة وتوزيعها.

جاءت المأمورية برئاسة اللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية، ومفتش المباحث، ووحدة مباحث مركز فايد، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

