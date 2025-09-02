وكيل الصحة بالإسماعيلية تتابع القوافل العلاجية بالقرى الأكثر احتياجًا (صور)

تواصل الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، متابعة سير العمل بالقوافل العلاجية التي تنظمها المديرية، وتستهدف إيصال الخدمات الطبية للأهالي بالقرى الأكثر احتياجًا.

تنظيم قافلة طبية جديدة

وتفقدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بقرية تل ثمود بالقصاصين، يرافقها الدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية، والتقت فريق الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جانب من الجولة، فيتو

وأشارت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية استقبلت ٤٦٣ مواطن خلال يومها الأول، وذلك من خلال ٧ عيادات تخصصية (الباطنة، نسا، أطفال، أسنان، رمد، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة)، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات.

ونوهت إلى أنه تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

عدد المستفيدين من القافلة

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات، منسق القوافل، أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ١١٨ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ٢٥ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ١٣ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ١٣٠ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ٣٠ حالة بعيادة الجلدية، وعدد ٣٧ حالة بعيادة المسالك، أما عيادة الرمد استقبلت ٧٦ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا، فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

يأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

