محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات المزارعين بالقصاصين الجديدة

عقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لقاءً بمكتبه اليوم؛ لبحث مشكلات الزراعة والتحديات التي تواجه المزارعين بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، كنموذج يتم تعميمه، بمشاركة مسؤولي القطاعات الزراعية والمائية بالمحافظة. 

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد خدمات التبرع بالبلازما (صور)

صحة الإسماعيلية تشارك فى برنامج تدريبي لتعزيز الوعي بالأمراض النفسية

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وشهد اللقاء حضور كل من مدير مديرية الزراعة، ورئيس مركز ومدينة القصاصين، ومدير عام مديرية المساحة، ومدير الصرف الزراعي، ومسؤول مديرية الري،  ذلك في إطار نهج تشاركي جديد يعتمد على المتابعة الميدانية والحوار المباشر مع المزارعين، من خلال فريق مكتب المحافظ، لرصد التحديات والاستماع لمطالب المزارعين بمراكز وقرى المحافظة وإيجاد حلول واقعية وفعّالة.

التعامل مع قضايا المزارعين 

وأكد المحافظ أن هذا النموذج التفاعلي في التعامل مع قضايا المواطنين، وخاصة المزارعين، أثبت فاعليته وساهم في حل العديد من المشكلات من خلال فتح قنوات التواصل المباشر مع كافة الفئات.

 

من جانبه، أشار مدير عام الزراعة بالإسماعيلية إلى أن توجيهات المحافظ شملت:  تكثيف الندوات الإرشادية في مختلف القرى والمراكز، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية لتكون حلقة وصل فعالة بين الدولة والمزارع، وتحسين جودة الإنتاج الزراعي من خلال التواصل المباشر وتقديم الدعم الفني للمزارعين،  دعم مستحقيه، ومواجهة ملوحة التربة. 

خطوة هامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
 

أعلن المحافظ بدء أعمال حصر شامل للمساحات الزراعية والزمامات الفعلية، بما يسهم في عدالة توزيع الأسمدة والتقاوي وتوجيهها للمزارع الحقيقي. 

 

كما يجري العمل على حل مشكلات نوعية التربة وارتفاع نسبة الملوحة، من خلال إدخال محاصيل مناسبة لمختلف أنواع التربة، في إطار خطة متكاملة لتحسين الإنتاجية. 

 

وشدد المحافظ على ضرورة تطهير الخلجان والمصارف الزراعية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية والمزارعين؛ بهدف تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المائية وتحسين جودة الري.

 


 

 

