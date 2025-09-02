رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد مبنى بيت الشباب والديوان الجديد قبل افتتاحهما (صور)

تفقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، مبنى بيت شباب الأزهر والمبنى الإداري الجديد لديوان عام المنطقة استعدادًا لافتتاحه خلال الأسبوع القادم، ويرافقه عبد الباقي الحداد، مدير أمن المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، ومحمد شومان، مسؤول بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية بالمنطقة.

تفقد المبنى ومحتوياته

وقام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بتفقد جميع الحجرات والمكاتب، واطلع على جاهزية المبنى، وتأكد من عدم وجود أي عائق أمام افتتاحه.

استعراض خطة نقل المكاتب

كما استعرض عبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، خطة نقل المكاتب وإخلاء المبنى القديم بسهولة دون وجود عائق وفي أسرع وقت.



وعلى صعيد آخر، حصل قطاع المعاهد الأزهرية على اعتماد (131) معهدًا جديدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025م.



اعتماد 131 معهدًا أزهريًا من هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالفصل الدراسي الثاني

وجاء اعتماد المعاهد على النحو التالي:

(65) معهد رياض أطفال.

(35) معهدًا ابتدائيًّا.

(30) معهدًا إعداديًّا وثانويًّا.

بالإضافة إلى اعتماد مشروط لمعهد واحد هو معهد الدكتور رجب بدوي.

اعتماد المعاهد الأزهرية من هيئة ضمان الجودة والاعتماد

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر: إن حصول هذا العدد الكبير من المعاهد على الاعتماد يأتي ثمرةً لتوجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي يولي العملية التعليمية اهتمامًا خاصًّا، ويحرص على الارتقاء بجودة التعليم الأزهري بما يحقق التميز والتفرد في مختلف مراحله.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا الاعتماد يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الإدارات التعليمية والمعاهد في الالتزام بمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن القطاع مستمر في خططه لتوسيع قاعدة المعاهد المعتمدة بما يتواكب مع تطلعات الأزهر ورؤيته المستقبلية.

