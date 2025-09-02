الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب يواصل الاستعداد لتونس (صور)

واصل منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، تدريباته لليوم الثاني على الملعب الفرعي لـاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بحضور جميع اللاعبين بقيادة الكابتن حلمي طولان المدير الفني.

الفريق أسامة ربيع يحضر مران منتخب مصر

وحرص الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على حضور مران منتخب مصر الثاني وتحية جميع اللاعبين والجهاز الفني وحثهم على تحقيق الإنجازات مشيدا في الوقت ذاته بإمكانات ملعب هيئة قناة السويس لخدمة جميع المنتخبات الوطنية.

منتخب مصر يستعد لكأس العرب

وشهد المران الثاني لمنتخب مصر الثاني أجواءً من الحماس والجدية، بمشاركة جميع الاعبين في التدريبات قبل مواجهتي تونس الوديتين باستاد هيئة قناة السويس يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

ويستعد الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.

مجموعة منتخب مصر في كأس العرب

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

