أسامة ربيع ووزير الإسكان يبحثان إنشاء محطات لتحلية المياه بمدن القناة (صور)

الفريق أسامة ربيع:" قناة السويس شريك رئيسي في توفير احتياجات مدن القناه من مياه الشرب... ونسعى لتعزيز الدور المجتمعي وخدمة المشروعات القومية"

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدن القناة، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

حضر الاجتماع عدد من قيادات هيئة قناة السويس، وممثلو وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أبرز محاور اللقاء

خلال اللقاء، ناقش الجانبان الاحتياجات المائية بمدن القناة، والرؤى المطروحة لتنفيذ مشروعات قومية لإنشاء محطات لتحلية المياه بالمنطقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة المرافق الخدمية في كافة القطاعات وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمواطنين من مياه الشرب.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تعد شريكا رئيسيا في توفير احتياجات مدن القناه من مياه الشرب، لافتا في هذا الصدد إلى سعي الهيئة الدائم لتعزيز دورها المجتمعي من خلال التنسيق الفعال مع كافة جهات الدولة للمساهمة في تلبية الاحتياجات المستقبلية للمواطنين ودعم المشروعات القومية الخدمية.

خبرات متراكمة في مجال تنقية المياه

وأوضح ربيع أن قناة السويس تمتلك خبرات متراكمة في مجال تنقية مياه الشرب وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا في إطار دورها المجتمعي والتزامها التاريخي، مشددا على أن ملف المياه يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسة ومتابعة دورية من الحكومة المصرية.

جانب من اللقاء، فيتو

ومن جانبه، ثمن المهندس شريف الشربيني التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس، في عدد من الملفات المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مشروعات محطات تحلية مياه البحر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك لزيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه، باستخدام التقنيات الحديثة وعبر الشراكة مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات المرتبطة بالتحلية وتقليل تكاليف الإنتاج.

وأضاف وزير الإسكان أن الخطة الاستراتيجية للوزارة في هذا الإطار تستهدف بدء العمل لإنشاء محطات لتحلية المياه في المناطق الساحلية في نطاق الساحل الشمالي الغربي ومدن القناة.

شهد اللقاء مناقشة الدراسة المطروحة لإنشاء محطات لتحلية المياه في مدن القناة الثلاثة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوافق على عقد اجتماعات متتالية من فريق عمل من الجانبين للوقوف على كافة التفاصيل.

