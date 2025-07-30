منتخب مصر يواجه تونس وديا في سبتمبر استعدادا لكأس العرب

أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب المصري المشارك في كأس العرب بالعاصمة القطرية الدوحة خلال ديسمبر المقبل عن موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على إقامة مباراتين وديتين استعدادا للبطولة.

منتخب مصر في كأس العرب

ويخوض منتخب مصر الوديتين أمام نظيره التونسي الذي يشارك أيضا في كأس العرب يومي 6 و9 سبتمبر المقبل بالقاهرة خلال الأجندة الدولية استعدادا للبطولة.



وحدد المدير الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب الأول من سبتمبر موعدًا لبدء معسكر الفريق الذي يستمر حتى التاسع من نفس الشهر- موعد الأجندة الدولية- من أجل إعداد الفريق بالشكل اللائق للبطولة.



وأشار طولان إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب يخاطب حاليا عددا من المنتخبات العربية والأفريقية للاتفاق على مباريات ودية خلال أجندتي أكتوبر ونوفمبر من أجل الاستعداد القوي للبطولة.



وأكد أن الجهاز الفني الفني سيراقب كل مباريات الدوري الممتاز التي ستنطلق بعد عشرة أيام لاختيار القائمة التي سيتم إعلانها عقب إعلان المنتخب الوطني الأول قائمته.

مجموعة منتخب مصر في كأس العرب



يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

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