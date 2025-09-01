الإثنين 01 سبتمبر 2025
رياضة

موعد مباراتي منتخب مصر الثاني أمام تونس استعدادا لكأس العرب

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

يدخل منتخب مصر الثاني، اليوم الإثنين، معسكرا تدريبيا هو الأول للفريق، تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، في بداية استعداداته لبطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر في الأول من ديسمبر المقبل.

معسكر منتخب مصر الثاني، سيتخلله مواجهتين أمام نظيره منتخب تونس، في إطار تحضيرات كل منهما لبطولة كأس العرب 

موعد وديتين منتخب مصر الثاني أمام تونس

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراتيه الوديتين أمام نظيره التونسي الذي يشارك أيضا في كأس العرب يومي 6 و9 سبتمبر الجاري، على استاد هيئة قناة السويس.

 

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني

وحدد المدير الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب، اليوم الإثنين 1 سبتمبر موعدًا لبدء معسكر الفريق الذي يستمر حتى التاسع من نفس الشهر- موعد نهاية الأجندة الدولية- من أجل إعداد الفريق بالشكل اللائق للبطولة.

وأشار طولان إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب يخاطب حاليا عددا من المنتخبات العربية والأفريقية للاتفاق على مباريات ودية خلال أجندتي أكتوبر ونوفمبر من أجل الاستعداد القوي للبطولة.

قائمة منتخب مصر الثاني بمعسكر سبتمبر، فيتو
قائمة منتخب مصر الثاني بمعسكر سبتمبر، فيتو

27 لاعبا في معسكر منتخب مصر الثاني

ضمت قائمة منتخب مصر الثاني لمعسكر سبتمبر التي أعلنها حلمي طولان، مساء أمس الأحد، 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود الونش - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر - كريم فؤاد - كريم حافظ.

خط الوسط: يحيي زكريا - محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي- غنام محمد - مجدي أفشة - ميدو جابر - عادل ميسي - حسين الشحات - محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي - حسام حسن.

منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب منتخب تونس حلمي طولان استاد هيئة قناة السويس

