تأكيدًا لـ "فيتو"، طولان يكتفي بضم ثنائي محترف لقائمة منتخب مصر الثاني

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، قبل قليل، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، المقرر انطلاقه في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر، ضمن الأجندة الدولية للفيفا، والذي سيتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب تونس.

ثنائي محترف في قائمة منتخب مصر الثاني

ضمت قائمة منتخب مصر الثاني التي أعلنها حلمي طولان ثنائي محترف فقط هما، محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وأكرم توفيق لاعب الشمال القطري، علما بأن هناك لاعبين آخرين محترفين مثل أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي وعمر فايد مدافع أروكا البرتغالي وأحمد حسن كوكا مهاجم الاتفاق السعودي.

كانت فيتو انفردت مساء الثلاثاء الماضي بقرار حلمي طولان باستدعاء ثنائي فقط من المحترفين هما محمد النني وأكرم توفيق لمطالعة الخبر:

منتخب مصر الثاني تم تكوينه من أجل المشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

أكرم توفيق، فيتو

27 لاعبا في أول تجمع لمنتخب مصر الثاني

ضمت قائمة منتخب مصر الثاني لمعسكر سبتمبر، 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت

خط الدفاع: محمود الونش - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر - كريم فؤاد - كريم حافظ

خط الوسط: يحيي زكريا - محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي- غنام محمد - مجدي أفشة - ميدو جابر - عادل ميسي - حسين الشحات - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي - حسام حسن

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني الذي جرى تكوينه للمشاركة في كأس العرب بقطر من حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن الصقر فى منصب مدير المنتخب، إلى جانب تعيين كل من ممدوح محمدي ومحمد نور في منصب المدربين العامين، فيما يتولى الكابتن عصام الحضري مهمة مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ مديرا إداريا.

