مياه شرب سوهاج تنفذ 484 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من توصيل 484 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بقيمة 3 مليون و150 الف جنيه، بنظام "القرض الدوار" بتمويل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج، أنه جارى الاتفاق والتنسيق مع منظمة اليونسيف لتنفيذ المرحلة الثانية وتخصيص تمويل جديد لتنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحى للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد رئيس مياه سوهاج أن مشروع "القرض الدوار" يعزز مفهوم التمويل المستدام من خلال تقسيط قيمة وصلة مياه الشرب أو الصرف الصحى على المواطن المستفيد على مدة 4 سنوات بدون فائدة، ويتم تحصيل هذه الأقساط لتنفيذ وصلات مياه شرب أو صرف صحى لمستفيدين اخرين بما يضمن إعادة تدوير الموارد المالية لتغطية مواطنيين جدد مستقبلًا.

وأشار الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف، إلى أنه تم تنفيذ الوصلات المذكورة للاسر الاولى بالرعاية بالتعاون مع شركة مياه سوهاج خلال شهر بما يؤكد أن برنامج القرض الدوار يعد أحد النماذج الناجحة للتكامل والشراكة الفعالة بين اليونيسف وشركات مياه الشرب، مشيرًا إلى أن اليونيسف تضع على رأس أولوياتها دعم الفئات الأكثر احتياجًا لا سيما النساء والأطفال من خلال تمويل مشروعات توفر لهم حقًا أساسيًا في مياه نظيفة وصرف صحي آمن ووصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأوضح محمد على، مدير الادارة العامة لمراكز خدمة العملاء، انه تم تنفيذ الوصلات للأسر التى تتوافر بها عدة شروط منها ألا تزيد مساحة العقار عن 150 مترا، وألا يكون النشاط غير المنزلي وألا يزيد قطر الوصلة عن 1 بوصة ولا يكون للمستفيد أي اشتراك آخر.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 50 وصلة بمركز ومدينة سوهاج و42 وصلة بمركز ومدينة اخميم وعدد 46 وصلة بمركز ومدينة المنشاة وعدد 50 وصلة بمركز ومدينة ساقلتة وفى مركز ومدينة طما تم توصيل 25 وصلة وبمركز ومدينة طهطا تم توصيل 85 وصلة، هذا بالاضافة إلى تنفيذ 29 وصلة بمركز ومدينة المراغة و14 وصلة بمركز ومدينة جهينة وعدد 52 وصلة بمركز ومدينة جرجا وعدد 39 وصلة بمركز ومدينة البلينا و52 وصلة بمركز ومدينة دار السلام.

