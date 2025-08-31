جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ سوهاج بحي الكوثر وأخميم (صور)

أجرى اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مفاجئة شملت حي الكوثر ومركز ومدينة أخميم، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أرض الواقع على الاحتياجات والملاحظات داخل المراكز والمدن والأحياء.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الوحدة المحلية لحي الكوثر، حيث أبدى عددًا من الملاحظات بشأن مستوى النظافة، ووجه بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف للعاملين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر، كما تفقد المركز التكنولوجي بالحي، وتابع سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة بشوارع الحي، تفقد بعض المخابز موجها بتنفيذ حملات تموينية مكبرة، وأخرى من الحماية المدنية والحي، للتأكد من التراخيص والأوزان واشتراطات الأمن والسلامة المهنية داخل المطاعم والمخابز والمحال العامة، موجها رئيس الحي برفع الإشغالات من أمام المحال التجارية، مطالبا بعرض موقف أحد منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية المغلقة، مع بيان أسباب غلقه وتعطله، مشددا على ضرورة مراجعة جميع أغطية بالوعات الصرف الصحي بالشوارع والطرق العامة.

كما تفقد أعمال أنشاء السوق الحضري بحي الكوثر والمقام على مساحة 500 متر مربع، بعدد 20 بائكة لبيع الخضراوات والفاكهة والأسماك، مطالبا مسئولي الإسكان باستكمال باقي الأعمال الإنشائية، مع مراعاة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع وخدمة أهالي الحي.

وتضمنت الجولة تفقد المحافظ لنادي الكوثر الرياضي المقام على مساحة 8 أفدنة، حيث وجه مسئولي الشباب والرياضة بوضع خطة شاملة للاستغلال الأمثل للنادي، تشمل تطويره وإقامة أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة تخدم الأسر والأطفال، كما وجه بالإسراع في طرح قطعة أرض غير مستغلة داخل النادي للاستثمار.

واختتم محافظ سوهاج جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بنجع عرب المهدي بمركز أخميم، موجها مسئولي مديرية الصحة بمراجعة آلية العمل داخل الوحدة، مؤكدا على ضرورة تواجد ممارس عام بصفة يومية لتلبية احتياجات المواطنين الصحية.

تأتي الجولات الميدانية لمحافظ سوهاج لمتابعة الوضع العام بالشارع السوهاجي، وتحسين مستوى الخدمات، والمتابعة اللحظية للمشروعات الخدمية والتنموية، والتواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية، سعيًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

