٢٠٠٠ جنيه مكافأة للعاملين بجامعة سوهاج استعدادا للعام الجامعي الجديد

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن صرف مبلغ ٢٠٠٠ جنيه مكافاة للعاملين بالجامعة بمختلف قطاعاتها، من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري تقديرا لهم علي الأداء وجهودهم المبذولة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، موجهًا خالص الشكر والتقدير لجميع منتسبي الجامعة على ما يقدمونه من جهد لخدمة العملية التعليمية والمجتمعية.

صرف ٢٠٠٠ جنيه مكافأة للعاملين بجامعة سوهاج استعداد للعام الجامعي الجديد

وأوضح النعماني أن القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز العاملين والتيسير عليهم، ويعكس جزءًا من استراتيجية الجامعة في تحفيز كوادرها الأكاديمية والإدارية، بما يعزز من روح العمل الجماعي لتحقيق أعلى مستويات التميز الإداري والبحثي، مشيرًا إلى أن القرار ينص على صرف المكافأة لجميع العاملين بالجامعة وجميع كلياتها ومعاهدها وإدراتها والمستشفيات الجامعية، حيث تصرف المكافاة لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعمال والعمالة المؤقتة، بالإضافة إلى العاملين بالمستشفيات الجامعية من اطباء وهيئة تمريضية والمنتدبين إلى الجامعة.

وأضاف النعماني أنه الإدارات المختصة تبدأ فى الإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المنصوص عليها للمتواجدين بالعمل، مهنئا جميع العاملين ومنسوبي الجامعة بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.