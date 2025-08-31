الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قوافل حياة كريمة الطبية توقع الكشف المجاني على 5 آلاف حالة بسوهاج

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة الطبية بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لنحو 5 آلاف مواطن خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك من خلال 5 قوافل طبية شاملة جابت عددًا من قرى المحافظة الأكثر احتياجًا.

الكشف الطبي المجاني على 5 آلاف مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة" خلال شهر أغسطس

وأوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القوافل استهدفت قرى: الوقدة، البطاخ بمركز المراغة، النصيرات وأولاد سالم قبلي بدار السلام، الصوامعة شرق، السلاموني بأخميم، مؤكدًا أن الهدف من هذه القوافل هو توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا لتلك الخدمات.

وأشار إلى أن القوافل ضمت جميع التخصصات الطبية، منها: الباطنة، الأطفال، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، النساء والتوليد، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، فضلًا عن صيدلية مجهزة بكافة الأدوية اللازمة مجانًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية، بمديرية الصحة أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج، مؤكدة أن جميع الخدمات تقدم بالمجان، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى.

وتأتي هذه الجهود استمرارًا لخطة وزارة الصحة في تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة التي تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الريف والمناطق العشوائية بالحضر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الخدمات الصحية المقدمة تخفيف عن كاهل المواطنين شهر اغسطس الجارى مبادرة حياة كريمة الاكثر احتياجا مبادرة حياة كريم

الأكثر قراءة

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

قبل ما يجيلك المحصل، اعرف أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

"المخبرون والذكاء الاصطناعي"، سلاح الاحتلال لاغتيال قيادات المقاومة من الجعبري لـ"أبو عبيدة"

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads