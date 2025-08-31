قوافل حياة كريمة الطبية توقع الكشف المجاني على 5 آلاف حالة بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لنحو 5 آلاف مواطن خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك من خلال 5 قوافل طبية شاملة جابت عددًا من قرى المحافظة الأكثر احتياجًا.

الكشف الطبي المجاني على 5 آلاف مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة" خلال شهر أغسطس

وأوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القوافل استهدفت قرى: الوقدة، البطاخ بمركز المراغة، النصيرات وأولاد سالم قبلي بدار السلام، الصوامعة شرق، السلاموني بأخميم، مؤكدًا أن الهدف من هذه القوافل هو توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا لتلك الخدمات.

وأشار إلى أن القوافل ضمت جميع التخصصات الطبية، منها: الباطنة، الأطفال، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، النساء والتوليد، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، فضلًا عن صيدلية مجهزة بكافة الأدوية اللازمة مجانًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية، بمديرية الصحة أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج، مؤكدة أن جميع الخدمات تقدم بالمجان، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى.

وتأتي هذه الجهود استمرارًا لخطة وزارة الصحة في تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة التي تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الريف والمناطق العشوائية بالحضر.

