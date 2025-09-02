ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمركز حضانات في سوهاج

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، داخل أحد مراكز الحضانات غير المرخصة بمركز ساقلتة شرق المحافظة.

ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل مركز حضانات غير مرخص بساقلتة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المديرية مستمرة في شن حملاتها اليومية على جميع المنشآت الصحية الخاصة بمختلف تخصصاتها بجميع مراكز المحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر، إلى أن فريق التفتيش قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

