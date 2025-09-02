الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
جامعة سوهاج الأهلية تعلن الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

جامعة سوهاج الأهلية
جامعة سوهاج الأهلية

أعلنت جامعة سوهاج الأهلية، اليوم الثلاثاء نسب الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.

نسب القبول في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى

وجاءت النسب على النحو التالي:

1. الثانوية العامة المصرية  للعامين الجامعيين 2024 و2025 شعبة علمى علوم بنسبة 83.75%

2. الثانوية العامة المصرية  للعامين الجامعيين 2024 و2025 شعبة علمى رياضة بنسبة 71.8%

3. طلاب الثانوية الأزهرية بنسبة 76.9%

4. طلاب المعادلات العربية بنسبة 92%

5. طلاب المعادلات الأجنبية بنسبة 81.7%

6. طلاب مدارس STEM بنسبة 98%

جامعة سوهاج الأهلية تعلن الحد الأدنى للقبول 

وبحسب ما أكدته الجامعة فإنه على الطلاب الذين سبق وتقدموا إلكترونيًا للالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى جامعة سوهاج الأهلية سرعة سداد المصروفات الدراسية للترم الأول وقدرها (30900 جنيه مصري) ثلاثون ألفا وتسعمائة جنيها شاملة 3% مصاريف إدارية  على حساب رقم (100068983511) بنك CIB فرع سوهاج أو البنك الأهلي المصري على رقم حساب ( 5193131838598601014) بحد أقصى يوم الاثنين الموافق 8/9/2025م الساعة الثانية مساءً وتسليم الملف إلى إدارة شئون الطلاب بمقر الجامعة الأهلية بمدينة سوهاج الجديدة بحد أقصى الثلاثاء الموافق 9 /9 /2025م.

