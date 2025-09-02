الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
عصام كامل

افتتاح معرض النشاط الصيفي بسوهاج لتنمية القدرات الصحفية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، معرض النشاط الصيفي لتنمية القدرات الصحفية، ومسابقة الكاريكاتير لطلاب مدارس المحافظة بمدرسة سوهاج الثانوية بنات.

جاء ذلك بحضور لجنة تقييم المسابقة والمعرض التى ضمت فى عضويتها كلا من: الدكتورة منال مجدى فهمى بإدارة توجيه الصحافة والإعلام التربوي بالوزارة، وعاطف فكرى أيوب موجه عام الصحافة المدرسية بسوهاج، ومحمود احمد بسيونى موجه عام الصحافة المدرسية بمحافظة الدقهلية، وعبد الحليم فايز موجه عام الصحافة المدرسية بمحافظة بنى سويف.

افتتاح معرض النشاط الصيفي لتنمية القدرات الصحفية ومسابقة الكاريكاتير 

تفقد وكيل الوزارة  أجنحة المعرض الذي  اشتمل على عدد من الإصدارات الصحفية لطلاب المدارس  بمختلف المراحل التعليمية من صحف حائط  ومجلات، تناول  خلالها الطلاب عدد من الموضوعات عبر فنون الكتابة الصحفية المختلفة من حديث وخبر وتحقيق صحفي، وتابع إجراءات لجنة تقييم المسابقة للأعمال الفنية ومسابقة رسوم  الكاريكاتير الخاصة بالطلاب المشاركين فى المعرض.

كما أكد على أهمية مشاركة الطلاب فى مختلف المسابقات والأنشطة الوزارية على  المستوى المحلى والدولى وخاصة  نشاط الصحافة  المدرسية والتي ساهمت بشكل فعال فى زيادة وعى الطلاب بأهم القضايا المحلية والدولية وغرس قيم الولاء وحب الوطن.

وفي نهاية المعرض وجه الشكر والتقدير للطلاب والمعلمين على المشاركة الفعالة والتنظيم المتميز للمعرض، مشددا على أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة للطلاب لتحقيق أعلى مستوى من التفوق والفوز بالمراكز الأولى على المستوى الجمهوري والدولى بمختلف المسابقات والأنشطة الوزارية.

