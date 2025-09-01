الإثنين 01 سبتمبر 2025
جامعة سوهاج الأهلية تعلن الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج الأهلية عن الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة على النحو التالى:
1. الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2024 و2025 بنسبة 91.4%
2. طلاب الثانوية الأزهرية بنسبة 90.4%
3. طلاب المعادلات العربية بنسبة 98.3%
4. طلاب المعادلات الأجنبية بنسبة 100%
5. طلاب مدارس STEM بنسبة 92%

وعلي  الطلاب الذين سبق وتقدموا إلكترونيًا للالتحاق بكلية الصيدلة جامعة سوهاج الأهلية سرعة سداد المصروفات الدراسية للترم الأول وقدرها ( 46350 جنيه مصري ) ستة وأربعون ألفا وثلاثمئة وخمسون جنيها شاملة 3% مصاريف إدارية على حساب رقم (100068983511 ) بنك CIB فرع سوهاج أو البنك الأهلي المصري على رقم حساب (5193131838598601014) بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 3/ 9/ 2025م الساعة الثانية مساءً وتسليم الملف إلى إدارة شئون الطلاب بمقر الجامعة الأهلية بمدينة سوهاج الجديدة بحد أقصى الخميس الموافق 4/9/2025م على أن يتم كتابة الرغبات في الالتحاق ببرنامجي (فارم دى جنيرال أو فارم دى كلينيكال) عند تسليم الملف.

