تقديرات لـ جيش الاحتلال بمقتل 100 جندي في العملية العسكرية لاحتلال غزة

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن تقديرات قيادة الجيش تشير إلى أن العملية العسكرية البرية الرامية إلى السيطرة على قطاع غزة قد تسفر عن مقتل نحو 100 جندي إسرائيلي على الأقل.

تكلفة بشرية متوقعة لجيش الاحتلال حال احتلال غزة

وبحسب القناة، فإن هذه التقديرات بنيت على أساس معطيات ميدانية تتعلق بطبيعة القتال داخل المناطق المكتظة بالسكان، وشدة المقاومة المتوقعة من الفصائل الفلسطينية، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالأنفاق والشبكات القتالية تحت الأرض.

تحضيرات إسرائيلية واستدعاء للاحتياط

ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان جيش الاحتلال عزمه تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لدعم القوات النظامية، ما يعكس حجم الاستعدادات لعملية قد تكون الأطول والأكثر تكلفة من حيث الخسائر البشرية والمادية.

جدل داخلي حول الثمن من احتلال غزة

التسريبات حول هذه التقديرات تثير جدلًا في الداخل الإسرائيلي، حيث يحذر محللون من أن الرأي العام قد لا يتقبل سقوط أعداد كبيرة من القتلى في حال طال أمد العملية أو فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية.

ويرى مراقبون أن أي تصعيد بهذا الحجم ستكون له تداعيات إقليمية واسعة، سواء على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة التي تراقب الموقف عن قرب، أو على صعيد المواجهة مع الفصائل الفلسطينية واحتمال امتدادها إلى جبهات أخرى.



