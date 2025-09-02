رئيس أركان جيش الاحتلال: سنوسع ونعمق عملياتنا في قطاع غزة

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تصعيد وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

رئيس أركان الاحتلال: لا مقترحات دون إخضاع العدو

وأكد أن الجيش "لا يعرض أي مقترح لا يتضمن إخضاع العدو بشكل كامل"، في إشارة إلى استمرار النهج العسكري دون أي تنازلات سياسية أو ميدانية.

دعوات وقف إطلاق النار بغزة

يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، وسط تصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، ما يعكس إصرار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على الحسم الميداني رغم الكلفة الإنسانية المتزايدة.

تكلفة بشرية متوقعة لجيش الاحتلال حال احتلال غزة

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية أن تقديرات قيادة الجيش تشير إلى أن العملية العسكرية البرية الرامية إلى السيطرة على قطاع غزة قد تسفر عن مقتل نحو 100 جندي إسرائيلي على الأقل.

وبحسب القناة، فإن هذه التقديرات بنيت على أساس معطيات ميدانية تتعلق بطبيعة القتال داخل المناطق المكتظة بالسكان، وشدة المقاومة المتوقعة من الفصائل الفلسطينية، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالأنفاق والشبكات القتالية تحت الأرض.

