الجمعة 29 أغسطس 2025
وزير الخارجية: تجاهل إسرائيل لصفقة تبادل الأسرى مرفوض وغير مبرر

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك تجاهلًا غير مبرر من الجانب الإسرائيلي تجاه صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، مشددًا على أن مصر ستواصل جهودها حتى يتم تنفيذ الصفقة بشكل كامل.

الصفقة قائمة على مقترح أمريكي

وأوضح عبد العاطي خلال حديثه بقناة “القاهرة الإخبارية” أن صفقة غزة التي وافقت عليها حركة حماس، جاءت بالأساس استنادًا إلى مقترح المبعوث الأمريكي ويتكوف، ولا توجد أي ذريعة حقيقية تبرر عدم تجاوب إسرائيل مع هذا الجهد الدولي.

اتصالات مع أطراف متعددة

وأشار الوزير إلى أن الاتصالات مستمرة مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي لإقناعهما بأن لا بديل عملي لوقف نزيف الدم الفلسطيني وضمان الإفراج عن الرهائن سوى عبر هذه الصفقة، والتي تمتد لمدة 60 يومًا يتم خلالها العمل على اتفاق شامل ينهي الحرب ويؤسس لمرحلة "اليوم التالي".

ضغوط دولية واسعة لقبول إسرائيل بصفقة غزة

وكشف عبد العاطي أن مصر تمتلك تصورات واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، مؤكدًا أنها ستواصل ممارسة الضغوط بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، اليابان، روسيا، والصين، حتى يتم القبول بالصفقة وتنفيذها.

