وزير خارجية بلجيكا: ندين الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة وسنعترف بدولة فلسطينية

وزير الخارجية البلجيكي
وزير الخارجية البلجيكي

قال وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: ندين الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة.

وزير الخارجية البلجيكي: سنعترف بدولة فلسطينية

وأضاف وزير الخارجية البلجيكي: سنعترف بدولة فلسطينية على مرحلتين الأولى في الجمعية العامة، والحكومة الإسرائيلية ترتكب خطأ كبيرا بإعادة إطلاقها مشاريع الاستيطان والضم.

وتابع: الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل تقوض حل الدولتين وفرضنا 12 عقوبة على تل أبيب على المستوى الدولي.

واستطرد: من المهم أن تتحرك أوروبا كقارة وإن لم تتحرك فسنتحرك بشكل فردي، وعززنا عقوباتنا على إسرائيل من خلال حظر استيراد منتجات المستوطنات ومعاقبة الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش.
 

وأكد وزير الخارجية البلجيكي: على الأسرة الدولية أن تتحرك ضد إسرائيل حتى تغير حكومة نتنياهو سلوكها.

