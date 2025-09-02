حبس عاطل انتحل صفة موظف بنك للنصب على المواطنين

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عاطل انتحل صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، ليتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي، وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.

بعد تكثيف التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وضُبط بحوزته على هاتفين محمولين، بفحصهما فنيًّا عُثر على دلائل رقمية تؤكد ممارسته لنشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني.

بمواجهة المتهم اعترف بما نُسب إليه من وقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

